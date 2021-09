Mandy Capristo (31) ist offenbar im absoluten Liebesglück! Dass die Sängerin wieder vergeben ist, ist längst kein Geheimnis mehr. Allerdings hielt sich das ehemalige Monrose-Mitglied bisher mit Details zu seiner Beziehung zurück. Erst Ende August feierte die Musikerin eine Premiere, indem sie erstmals das Gesicht ihres Liebsten mit einem süßen Paarbild öffentlich machte. Bei einem Event konnte man Mandy nun noch weitere Einzelheiten entlocken!

"Also ich bin ein großer Fan, sein Privatleben so privat wie möglich zu halten", verriet Mandy im Gespräch mit Bunte. Für die dunkelhaarige Schönheit sei es auch wichtig, sich in dieser Hinsicht auf sein Gefühl zu verlassen und darauf, was sich in diesem Moment gut anfühlt. Dabei steht für die gebürtige Mannheimerin eines fest: "Es fühlt sich gerade sehr richtig so an – für uns beide natürlich – und dem Gefühl gehen wir nach!" Sieht also ganz so aus, als würde Mandy ihr Liebesglück noch weiter eher im Hintergrund genießen wollen.

Ein paar Punkte zu ihrem Herzbuben sind aber bereits bekannt. So soll der Mann an Mandys Seite ein italienischer Geschäftsmann sein. Der Liebe wegen zog die 31-Jährige sogar schon in dessen Heimat in ein bezauberndes Landhaus.

Instagram / mandycapristo Mandy Capristo mit ihrem Freund in Portugal

Getty Images Mandy Capristo beim Comet 2011

Instagram / mandycapristo Mandy Capristo, 2021

