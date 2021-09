Hat er das wirklich verdient? Fans des Kuppelformats Love Island hatten bereits bemängelt, dass Jannik öfters mit verschiedenen Frauen gleichzeitig anbandelt. Und auch die anderen Islander hatten kritisiert: Er sollte sich endlich entscheiden – Angelina oder Franzi! Mit Heike zog nun eine neue Frau in die Liebesvilla ein, die auch Janniks Interesse weckte. Doch sie erteilte ihm einen Korb. Und Fans feiern es sogar, dass Heike Jannik eine Abfuhr erteilte!

Für den Ärger über den Korb von Heike zeigt die Fangemeinde von "Love Island" auf Twitter wenig Verständnis. "Jannik regt sich über genau das auf, was er bereits zweimal (!!!) selbst getan hat", bemerkt ein User. "Jannik hat das alles verdient und hoffentlich sieht er die Bilder noch. Das gönnen wir ihm doch alle", freut sich ein anderer Nutzer. Damit ist er keinesfalls alleine. Im Gegenteil! Andere betonen auch, sie hätten überhaupt kein Mitleid mit dem flirthungrigen Stadtbahnfahrer.

Und damit nicht genug! Ein "Love Island"-Fan betont sogar, dass er sich über die Tränen des Gekorbten freue. Wieder andere Fans finden: Für Jannik sei es an der Zeit, auszusteigen. Damit gehen sie auch auf eine Aussage des Kölners ein. Denn er deutete in der Vorschau an, er wolle womöglich die Show verlassen. "Yes, raus mit Jannik", fordert eine Userin harsch.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

RTLZWEI "Love Island"-Kandidatin Heike

Love Island, RTLZWEI "Love Island"-Kandidat Jannik

Love Island, RTLZWEI Franzi und Jannik bei "Love Island"

