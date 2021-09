Was ist nur aus dem so fröhlichen und unbekümmerten Jannik geworden? Bei Love Island fiel er bisher vor allem mit seiner Offenheit für Flirts auf. Er bandelte schon mit Lena und Franziska an. Zuletzt fand er Gefallen an der frisch eingetroffenen Granate Heike. Von ihr bekam er jedoch einen Korb. Daraufhin scheint der Kölner nun Zweifel an seiner "Love Island"-Tauglichkeit bekommen zu haben: Jannik überlegt jetzt, das Kuppelformat freiwillig zu verlassen!

"Ich fühle mich hier nicht mehr wohl – ich glaube, ich verlasse die Villa", hadert Jannik im Gespräch mit Robin und Isabell. Dabei verdrückt er sogar ein paar Tränchen. Der Stadtbahnfahrer wolle sich erst einmal "ein paar Gedanken" über seine Situation in der Villa machen. Denn: Er wisse nicht, ob er bis zum Ende so Show in der Lage sei "Friede, Freude, Eierkuchen" zu machen – so ganz ohne eine Frau an seiner Seite.

Und was meinen die Fans der Sendung zu einem möglichen freiwilligen Exit von Jannik? In einer Promiflash-Umfrage waren die Leser gefragt: Wird Jannik hinschmeißen? 476 Stimmen (91,7 Prozent) meinen, Jannik redet bloß und verlässt die Liebesvilla auf keinen Fall aus freien Stücken. Nur 43 Stimmen (8,3 Prozent) hingegen finden, dass er vielleicht wirklich geht (Stand 24. September 16:40 Uhr).

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

Anzeige

RTLZWEI Jannik und Isabell bei "Love Island"

Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert "Love Island"-Kandidat Jannik

Anzeige

Love Island, RTLZWEI Franzi und Jannik bei "Love Island"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de