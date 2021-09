Der Tod von Willie Garson (✝57) erschütterte seine Freunde, Familie und auch seine zahlreichen Fans. Vergangenen Mittwoch wurde das Ableben des Sex and the City-Stars öffentlich. Der Stanford-Blatch-Darsteller starb infolge einer Krebserkrankung. Seither äußerten sich bereits viele Stars zum Tod ihres Kollegen und Freundes. So schrieben schon Cynthia Nixon (55) und Kristin Davis (56) einige Zeilen. Nun veröffentlicht seine Familie einen besonderen Nachruf.

Willie habe für seine Leidenschaft, die Schauspielerei, immer hart gearbeitet, heißt es laut People in dem Schriftstück. Der Vater eines Sohnes sei die Art Schauspieler gewesen, die sich nicht über Ruhm definierte, sondern über eine lange und produktive Karriere. "Nichts könnte Garson besser beschreiben. Innerhalb der vergangenen vier Jahrzehnte wirkte er in mehr als 300 TV-Shows und mehr als 70 Filmen mit" – so der Nachruf.

Willies Hinterbliebenen scheint es wichtig zu sein, seine Wandelbarkeit in seinem Beruf noch einmal zu verdeutlichen. "Er konnte ein Klassenkamerad von Michael J. Fox in 'Familienbande', ein Kellner in einer 'Cheers'-Episode, Lee Harvey Oswald im Indie-Film 'Jack Ruby – Im Netz der Mafia' oder Bill Murrays Assistent in 'Und täglich grüßt das Murmeltier' sein", beschreibt die Familie das enorme Können des Verstorbenen.

STARTRAKS PHOTO INC. / ActionPress Sarah Jessica Parker und Willie Garson in "Sex and the City"

Brian Prahl/MEGA Willie Garson und Mario Cantone im August 2021

Getty Images Willie Garson, US-amerikanischer Schauspieler

