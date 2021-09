Laura Michelle stattete ihrem Beauty-Doc einen Besuch ab! Vor rund vier Wochen war die Freundin von Tim Stammberger (27) bereits beim Schönheitsmediziner ihres Vertrauens, um mit Hylase die restlichen "Pölsterchen" aus ihrer Lippe entfernen zu lassen – der Grund: Die Influencerin will sich ihre Lippen frisch unterspritzen lassen. Gesagt, getan. Das Ergebnis will Laura ihrer Community im Netz dann aber offenbar nicht präsentieren!

"Ich kann euch echt die Lippen nicht zeigen. Die sind so angeschwollen und blau", jammerte die Blondine in ihrer Instagram-Story, während sie mit einer Hand ihren Mund verdeckte. Doch ihre Follower ließen nicht locker und forderten, dass Laura ihren Kussmund doch noch in der Kamera präsentiert. Daraufhin gab sich die Schönheit einen Ruck und zeigte das Ergebnis ganz unverhüllt.

Ihre Fans kann Laura aber prompt beruhigen: "Das bleibt nicht so!" Auch wenn sie zu diesem Zeitpunkt aufgrund der Schwellung kaum sprechen konnte, soll sich das Ganze bereits in ein paar Tagen gelegt haben. "Da ich meine Periode aktuell habe, sind die Blutergüsse sowie die Schwellung stärker als sonst", betonte Laura. Sie selbst störe dieser ungewohnte Anblick allerdings nicht.

Instagram / lauramichelleee Influencer-Sternchen Laura Michelle

Instagram / tim_stammberger Tim Stammberger und Laura Michelle

Instagram / lauramichelleee Laura Michelle, Influencerin

