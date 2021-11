Laura Michelle und Tim Stammberger (27) schweben immer noch auf Wolke sieben. Im vergangenen August machten die Influencerin und der ehemalige Bachelorette-Kandidat ihre Liebe zueinander endlich öffentlich. Zuvor gab es bereits über Monate hinweg immer wieder Gerüchte über eine Beziehung der beiden. Doch offenbar geht das Ge­tur­tel des Paares tatsächlich schon wesentlich länger. Jetzt teilte Laura nämlich einige Erinnerungen, auf denen das Paar bereits im Dezember 2020 heftig miteinander flirtete.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Beauty nun einige Aufnahmen, die sie und Tim im vergangenen Jahr zeigten. Obwohl das Paar im Dezember 2020 noch nicht offiziell zusammen war, wie Laura zu den Bildern schrieb, schien das Verhältnis der beiden schon damals sehr innig gewesen zu sein. So postete die Blondine beispielsweise ein Video, in dem Laura und ihr Schatz bereits an Heiligabend miteinander kuschelten und die 22-Jährige ihrem Schwarm einen Kuss auf den Arm drückte. "Nee, wat is' dat süß. Was man so findet", schrieb Laura lachend zu einem weiteren Clip der beiden.

Erste Spekulationen um eine Romanze zwischen dem Reality-TV-Darsteller und seiner heutigen Freundin kamen Anfang des Jahres auf, als den Fans immer wieder auffiel, wie viel Zeit das Duo miteinander verbrachte. Zusammen gingen sie zwei beispielsweise in Köln frühstücken oder posierten für Fotos vor derselben Schneelandschaft. Auch lustige Tanzvideos veröffentlichten sie damals auf TikTok.

Instagram / lauramichelleee Tim Stammberger und Laura Michelle im Dezember 2020

Instagram / lauramichelleee Laura Michelle und Tim Stammberger im Dezember 2021

Instagram / tim_stammberger Laura Michelle und Tim Stammberger im November 2021

