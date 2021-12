Tim Stammberger (27) und seine Laura schweben auf Wolke sieben! Anfang des Jahres gab es immer wieder Gerüchte um eine Romanze zwischen dem Reality-TV-Darsteller und der Blondine. Im August machten die beiden Turteltauben ihre Liebe zueinander dann endlich öffentlich. Seitdem zeigen die zwei immer wieder im Netz, wie glücklich sie doch sind. Jetzt teilte Tim neue verliebte Fotos mit seiner Laura.

Auf Instagram veröffentlichte der ehemalige Bachelorette-Kandidat zwei Schnappschüsse, die seine Herzdame und ihn vor einer untergehenden Sonne zeigen. "Sommer, Luft, Freiheit und du", kommentierte Tim die Fotos schlicht. Bei den Fans kamen diese niedlichen Momentaufnahmen supergut an. So schrieben viele User beispielsweise, dass Laura und er einfach zuckersüß seien. "Ich freue mich für dich, dass du endlich dein Glück gefunden hast" oder "Traumpaar", lauteten nur einige Nachrichten der entzückten Abonnenten. Augenscheinlich fand auch Niko Griesert (31) Gefallen an dem Post des 27-Jährigen, denn der Bachelor aus diesem Jahr likte die Bilder kurzerhand.

Anfang Oktober hatte der ehemalige Polizist seiner Partnerin bereits ganz öffentlich eine kleine Liebeserklärung gemacht. Zu einem Schnappschuss, auf dem sich das Paar fast küsst, hatte Tim verliebt geschrieben: "Ich mag dich und es wird immer schlimmer." Schon damals waren die Follower von der offensichtlichen Zuneigung der beiden zueinander einfach nur begeistert gewesen. "Oh Gott, wie süß", hatte Michèle de Roos das Pärchen-Pic seinerzeit kommentiert.

Anzeige

Instagram / tim_stammberger Laura Michelle und Tim Stammberger im November 2021

Anzeige

Instagram / tim_stammberger Laura Michelle und Tim Stammberger im November 2021

Anzeige

Instagram / lauramichelleee Laura Michelle und Tim Stammberger im Dezember 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de