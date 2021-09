Lisha hat sich wieder unters Messer gelegt! Die einstige Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin hat sich in der Vergangenheit schon mehrfach beim Beauty-Doc aufhübschen lassen und steht dazu. Zuletzt ließ die YouTuberin in der Türkei einen Doppeleingriff vornehmen: Sie ließ sich genau wie Chrissy Teigen (35) Wangenfett entfernen – und zudem ihre Hüfte auffüllen. Doch ist Lisha auch glücklich mit dem Ergebnis?

In ihrer Instagram-Story gab die Goodbye Deutschland-Bekanntheit jetzt ein Update und veröffentlichte ein Foto von ihrer üppigeren Hüfte – Lisha ist total begeistert von dem Anblick: "Fünf Tage nach der OP. Hüftfüllung durch 150 Milliliter Eigenfett pro Seite. Bin sehr zufrieden! Ein bisschen davon wird sich noch abbauen." Am liebsten hätte Lisha sich sogar noch mehr auffüllen lassen, aber ihr Körper habe nicht mehr Fett hergegeben.

Ihr Gesicht zeigt Lisha hier noch nicht – aber dafür verrät sie schon mal: "Die Bichektomie ist super am Heilen, habe keine Schmerzen, aber die Wangen sind geschwollen." Was sagt ihr dazu, dass sie so offen über ihre Beauty-Eingriffe spricht? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha zeigt ihre Hüfte nach Vergrößerung

Anzeige

Instagram / lishaandlou_the_originals "Das Sommerhaus der Stars"-Bekanntheit Lisha

Anzeige

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha auf Mallorca

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de