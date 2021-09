Pamela Reif (25) ist in der Form ihres Lebens! Seit 2012 versorgt die sportbegeisterte Schönheit ihre Fans mit allerlei Fitness-Content. Inzwischen schauen der Influencerin auf Instagram über acht Millionen Menschen dabei zu, wie sie ihren Körper formt. Obwohl die gebürtige Karlsruherin seit Jahren für viele ihrer Fans den perfekten Körper zu haben scheint, gibt Pamela nun zu, dass sie sich in ihrem Body heute wohler denn je fühle: "Ich bin so glücklich über meine aktuelle Körperform. Ich denke, das ist die beste Form, in der ich je war." Ihre große Zufriedenheit strahlt die Beauty mit jeder Faser ihres Körpers aus. Denn im Netz zeigt die 25-Jährige jetzt nicht nur ihre sportliche Seite. Pamela präsentiert sich mega-sexy!

