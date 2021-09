Ärger im Paradies? Bei Love Island steht das große Finale kurz vor der Tür. Doch auf den letzten Metern werden so einige Paare noch einmal auf die Probe gestellt – vor allem das Dream-Couple Martin Fuhsy und Andrina Santoro (28), besser bekannt als Mandrina, hat etwas zu kämpfen. Aber warum? In der heutigen Challenge wurden die beiden von den anderen Islandern angezweifelt...

Bei der "Wahl-O-Mat”-Challenge mussten sich immer zwei Islander gegenüberstellen – so auch Martin und Robin. Auf die Frage, welcher der zwei nach "Love Island" eher nicht mehr mit seinem Couple zusammenbleibt, hatte die Konkurrenz eine eindeutige Meinung: Martin! Mit einem etwas überraschten Blick musste der Personalberater eine schleimige Dusche über sich ergehen. Ganz nachvollziehen konnte er die Wahl allerdings nicht. "Erst sprechen alle von Dream-Couple und dann so was”, regte sich der 29-Jährige im Anschluss tierisch auf.

Auch seine Flamme Andrina konnte das überhaupt nicht nachvollziehen. Doch das Pärchen sprach sich Mut zu – auch wenn es im ersten Moment nicht schön sei, so etwas zu hören. "Ich schwöre, wir stehen so zusammen", betonte Martin. Was meint ihr, bleiben die beiden nach "Love Island" zusammen? Stimmt in der Umfrage ab!

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

RTLZWEI / Thomas Reiner Martin und Robin bei "Love Island"

RTLZWEI Andrina und Martin, "Love Island"-Couple 2021

RTLZWEI/Thomas Reiner Martin Fuhsy und Andrina Santoro bei "Love Island"

