Ex-DSDS-Kandidat Daniel Lopes (44) wird Marc Terenzi (43) bald als Sänger bei der Stripper-Gruppe SixxPaxx ablösen. Auf die neue Aufgabe freut sich Daniel schon sehr. Doch was hält eigentlich seine Frau Magna von dem neuen Job? Schließlich wird ihr Daniel bei seinen zukünftigen Auftritten wahrscheinlich von zahlreichen Frauen angeschmachtet werden. Im exklusiven Interview mit Promiflash verriet Daniel, was seine Frau über sein Engagement bei den SixxPaxx denkt.

"Als ich ihr erzählt habe, dass ich da mitmache, war sie ein bisschen geschockt. 'Was ist das? Willst du dich jetzt ausziehen?' hat sie mich gefragt", erinnert sich Daniel. Er wolle erst mal nur als Sänger dabei sein, aber trotzdem sei die Situation für seine Frau anfangs schwer gewesen. Mittlerweile freue sie sich aber für ihn und unterstütze ihn bei seiner neuen Herausforderung. In Bezug auf weibliche Fans müsse sie sich auch keine Sorgen machen. "Eine Beziehung basiert auf Vertrauen. Sie kann sich absolut zu hundert Prozent auf mich verlassen. Ich habe mein wildes Leben schon erlebt, das weiß sie auch", versichert Daniel im Promiflash-Interview. Heute sei er stattdessen ein "wilder Papa" und ein "wilder Ehemann".

Das Einzige, was Magna wirklich traurig mache, sei die Tourplanung. Durch die Auftritte in anderen Städten wird Daniel offenbar viel unterwegs sein und wenig Zeit für seine Familie haben. "Ich habe alle Termine mit meiner Frau besprochen und ich werde versuchen, so oft es geht zu Hause zu sein", gibt sich Daniel zuversichtlich.

Instagram / daniellopesmusic Daniel Lopes mit seiner Frau Magna

Instagram / daniellopesmusic Daniel Lopes mit seiner Frau Magna im Januar 2020

Instagram / daniellopesmusic Magna und Daniel Lopes mit ihrem Sohn Ravi

