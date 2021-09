Endlich ist es offiziell! Viele Wetten, dass..?-Fans warten seit Langem sehnsüchtig auf eine Neuauflage der beliebten TV-Show. Regelmäßig soll die Kultsendung künftig zwar nicht über die Bildschirme flimmern, doch eine Jubiläumsausgabe mit der Moderatorenlegende Thomas Gottschalk (71) hatte der Sender bereits im vergangenen Jahr angekündigt. Nachdem der Termin einmal verschoben wurde, dürfen sich die Liebhaber nun freuen: Es wurde ein Termin für die Sonderausgabe bekannt gegeben!

Wie das ZDF mitteilte, werde der 40. Geburtstag der Sendung in Nürnberg gefeiert: "Es wird ein 'Wetten, dass..?', wie wir es uns alle vorstellen. Kein Blick zurück, sondern eine große Familienshow mit allem, was diese Sendung immer stark gemacht hat." Steigen wird die Fete demnach am 6. November. Angekündigt ist neben Sidekick Michelle Hunziker (44) auch eine Baggerwette. Zu weiteren Gästen äußerte sich der Sender bislang nicht.

Thomas Gottschalk hatte im vergangenen Jahr seinen 70. Geburtstag im TV gefeiert und sich dabei für die Verschiebung der Wettshow aufgrund der Beschränkungen durch die Gesundheitskrise eingesetzt: "'Wetten, dass…?' kann keine Notausgabe sein." Im kommenden November wird die Sendung dann voraussichtlich mit deutlich weniger Auflagen und mehr Publikum stattfinden.

Getty Images Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass..?" 2011

ZDF/Sascha Baumann Thomas Gottschalk bei "50 Jahre ZDF-Hitparade – die Zugabe"

Getty Images Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker bei "Wetten, dass..?" 2011

