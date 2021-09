Gute Nachrichten für alle Bridgerton-Fans! Nachdem die Dreharbeiten für die zweite Staffel zeitweise wegen Coronafällen unterbrochen werden mussten, wird nun fleißig weiter produziert, und auch die Vorfreude auf die Veröffentlichung steigt. Nicola Coughlan (34) spielt in der Netflix-Serie die Rolle der Penelope Featherington, die unter dem Pseudonym Lady Whistledown zahlreiche Geheimnisse des englischen Hochadels verbreitet. In einem Interview erzählte sie jetzt, was die Fans in der zweiten Staffel erwartet.

"Es wird sehr viel schärfer", versprach die Schauspielerin im Gespräch mit ET. Das Besondere an einer Fortsetzung sei, dass man nicht mehr erklären müsse, wie die "Bridgerton"-Welt aufgebaut ist. "Die Zuschauer wissen zwar, worauf sie sich einlassen, aber sie sind nicht bereit für das, was sie dort erwartet", teaserte Nicola die zweite Staffel an, in der das Liebesleben von Anthony Bridgerton (gespielt von Jonathan Bailey, 33) behandelt werden soll. Die 34-Jährige freut sich offenbar besonders darauf, dass ihr Charakter Penelope Featherington genauer betrachtet wird. "Man wird ganz andere Seiten von ihr kennenlernen [...] sie ist ein freches Mädchen", plauderte Nicola aus.

Auch andere Darsteller seien laut Nicola sehr gespannt, wie die Fans auf bestimmte Szenen reagieren werden. Claudia Jessie, die Eloise Bridgerton spielt, habe in ihrem Trailer gesessen und gesagt: "Die Menschen werden ausflippen, wenn dies passiert und sie werden ausrasten, wenn das passiert". Auch Produzent Chris Van Dusen kündigte an, dass die neue Staffel all das haben wird, was Fans an "Bridgerton" so lieben – und noch vieles mehr!

Liam Daniel/Netflix Nicola Coughlan und Claudia Jessie in "Bridgerton"

LIAM DANIEL/NETFLIX © 2020 Harriet Cains, Bessie Carter und Nicola Coughlan in "Bridgerton"

Netflix/Liam Daniel Nicola Coughlan als Penelope Featherington in "Bridgerton"

