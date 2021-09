Rihanna (33) hat nicht nur karrieretechnisch immer wieder Großes vor – auch in ihrem Privatleben will sie gerne einen großen Schritt gehen! Schon seit Ende 2019 hatten immer wieder Liebesgerüchte um die "Diamonds"-Interpretin und den Rapper A$AP Rocky (32) die Runde gemacht. Und tatsächlich: Im Mai 2021 hat der 32-Jährige die Beziehung dann in einem Interview offiziell bestätigt. Bei dem Paar läuft es ganz offenbar so richtig rund: Rihanna denkt nämlich sogar bereits über eine Hochzeit und Nachwuchs nach!

Das behauptete jetzt jedenfalls ein Insider gegenüber HollywoodLife. "Rihanna träumt immer noch von einer Hochzeit und einer Familie", betonte der Promi-Experte und deutete an: "Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass der Mensch, mit dem sie das vorhat, A$AP ist." Zwar plane die "Love on the Brain"-Interpretin nicht in naher Zukunft, eine Familie zu gründen – "aber ihre Beziehung ist ziemlich solide und geht auf ein 'Für immer' zu, eben mit all dem, was großartige Beziehungen mit sich bringen."

Zudem berichtete der Insider davon, wie gut Rihanna und ihr A$APs Beziehung im Moment laufe: Die beiden befänden sich nämlich "auf dem gleichen Lebensweg und auf einer Wellenlänge". "Eine gemeinsame Zukunft ist in ihren Augen eine sehr große Sache. Sie sind wirklich vernarrt ineinander", schwärmte die Quelle von dem Liebespaar.

Anzeige

Getty Images Rihanna im September 2021 in New York City

Anzeige

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna bei der Met Gala 2021

Anzeige

Getty Images Rihanna, Musikerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de