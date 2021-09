Wie stehen Bruce Darnell (64) und Dieter Bohlen (67) eigentlich zueinander? Insgesamt neun Jahre lang saß der Laufsteg-Experte an der Seite des Poptitans und beurteilte bei Das Supertalent die Leistungen der Kandidaten. Im vergangenen Jahr überraschte dann jedoch eine überraschende Umstrukturierung durch den Sender die jahrelangen Kollegen: Ihre beruflichen Wege trennten sich damit. Doch pflegen Bruce und Dieter im Privaten weiterhin den Kontakt?

Tatsächlich scheint zwischen den beiden TV-Bekanntheiten eine gute Freundschaft entstanden zu sein. Im Interview mit Bild erzählte der 64-Jährige: "Dieter Bohlen und ich haben mehrmals in der Woche Kontakt. Wir sind immer füreinander da und unterstützen uns." Immerhin habe der einstige Modern Talking-Star einiges zu seiner Karriere beigetragen. "Ich bin ihm wahnsinnig dankbar, dass er immer an mich geglaubt hat. Ohne ihn wäre ich im deutschen TV nicht so weit gekommen", betonte Bruce.

In beruflicher Hinsicht läuft es für den gebürtigen US-Amerikaner gerade bestens. Im Juni wurde verkündet, dass er schon bald bei ProSieben eine eigene Show bekommen soll. Und auch Dieter kann sich offenbar nicht beschweren. Der 67-Jährige kündigte via Instagram ebenfalls eine fulminante Rückkehr an und versicherte, bereits an einigen neuen Formaten zu tüfteln.

Getty Images Dieter Bohlen und Bruce Darnell, 2010

Getty Images Bruce Darnell

TVNOW Dieter Bohlen und Bruce Darnell für "Das Supertalent" 2020

