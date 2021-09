Er findet rührende Worte! Oliver Pochers (43) Frau Amira (29) hat heute allen Grund zum Feiern. Die brünette Beauty hat nämlich Geburtstag. Das nahm der Entertainer jetzt zum Anlass, seinen Fans einen besonderen Einblick in den Alltag des Paares zu gewähren: Er postete ein anscheinend heimlich geknipstes Bild seiner schlummernden Liebsten – allerdings verbunden mit einer süßen Liebeserklärung an seine Amira!

Den Schnappschuss der mit Augenpads auf dem Sofa schlafenden Schönheit teilte Olli auf Instagram: "Was für eine Frau... Was für ein Jahr!" Dabei ließ er auch die vergangenen Monate Revue passieren, die mitunter nicht immer leicht für die beiden waren: "Zum zweiten Mal Mutter geworden, Haus unter Wasser, Ehemann in Polizeigewahrsam, Late Night Shows, Podcasts, Live-Auftritte…" Doch die turbulente Zeit habe die frischgebackene 29-Jährige super gemeistert, betonte er: "Und das Wichtigste: Sie sieht auch im Schlaf toll aus! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!"

Ollis Fans und Weggefährten freuten sich überschwänglich über den niedlichen Post zu Amiras großem Tag. "Alles Liebe und Gute zum Geburtstag. Ihr seid wirklich ein fantastisches Team", schrieb Giulia Siegel (46) unter den Beitrag. Viele andere pflichteten ihr mit zahlreichen Herz-Emojis bei.

Anzeige

Instagram / oliverpocher Amira Pocher im September 2021

Anzeige

Getty Images Oliver Pocher, Comedian

Anzeige

Instagram / amirapocher Amira Pocher, Juni 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de