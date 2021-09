Sara Kulka (31) plaudert aus dem Nähkästchen! Die Influencerin ist vor allem durch ihre Teilnahme an der Castingshow Germany's next Topmodel bekannt. 2012 belegte die Beauty den fünften Platz. Diese Erfahrung scheint sie nicht missen zu wollen. Im Netz zeigte sie nun stolz ihre Modelmappe aus der Zeit. In dieser sind auch Bilder mit Chefjurorin Heidi Klum (48) eingeheftet. Da erinnerte sich Sara doch gleich an eine lustige Anekdote mit dem Topmodel!

In ihrer Instagram-Story blätterte sie durch die Bilder. Als dann ein Pic mit Heidi kam, lüftete Sara ein Geheimnis über die 48-Jährige: "Das war bei 'Germany's next Topmodel', das war richtig geil. Da war der Bill Kaulitz da. Da war Heidi noch nicht mit dem Tom zusammen. Ich glaube, da haben sie sich kennengelernt. Total krass, wir waren Zeugen", erzählte die TV-Bekanntheit euphorisch. Anscheinend hat Sara die Anfänge von Bill (32), Tom (32) und Heidis Kennenlerngeschichte mitbekommen.

Doch erst Jahre später funkte es zwischen Tom und dem Ex-Victoria's Secret-Engel. 2018 machte Heidi die Beziehung publik. Knapp ein Jahr später gaben sie sich bereits das Jawort. Seitdem präsentieren Tom und sie ihr Liebesglück regelmäßig auf Social Media.

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit Tom und Bill Kaulitz

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, Influencerin

Actionpress / Starpix / picturedesk.com Heidi Klum und Tom Kaulitz in Venedig

