Sarah Engels' (28) Babykugel wird immer größer. Im Juni hatte die Sängerin die freudige Nachricht verkündet, dass sie erneut Nachwuchs erwartet. Mit ihrem Mann Julian (28) freut sie sich auf eine kleine Tochter. Auf Social Media lässt die Mutter von Alessio (6) ihre Fans seitdem immer wieder an ihrer Schwangerschaft teilhaben – beispielsweise in Form kleiner Babybauch-Updates. Jetzt präsentierte Sarah ihren kugelrunden Bauch und konnte dabei selbst nicht fassen, wie prall ihre Körpermitte inzwischen geworden ist.

In ihrer Instagram-Story zeigte die 28-Jährige nun einige Kleidungsstücke, die sie kürzlich online bestellt hat. Neben einer lässigen Hosen-Pulli-Kombi präsentierte Sarah zudem zwei eng anliegende Kleider, die ihren Bauch perfekt in Szene setzen. Dabei staunte die Mutter in spe darüber, wie groß ihre Körpermitte mittlerweile ist. "Ich bin gerade selber schockiert. Mein Bauch sieht einfach so riesig aus!", erzählte die ehemalige DSDS-Teilnehmerin schmunzelnd. Sie frage sich, wo ihr Bauch noch hinwachsen solle. Mittlerweile habe sie in puncto Gewichtszunahme sogar die zehn Kilo geknackt!

Erst kürzlich hatte die "Love Is Love"-Interpretin gemeinsam mit Moderatorin Jana Schölerman (34), die aktuell ihr erstes Kind erwartet, einen niedlichen Bauchvergleich veröffentlicht. Als sich die beiden werdenden Mütter bei der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises über den Weg liefen, posierten sie kurzerhand als cooles Kugel-Doppel miteinander. Den lustigen Schnappschuss hatte Sarah im Anschluss in ihrer Instagram-Story gepostet.

Instagram / sarellax3 Sarah Engels im September 2021

