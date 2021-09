Bald lüftet Dagi Bee (27) das große Geheimnis! Gemeinsam mit ihrem Mann Eugen Kazakov (27) erwartet die erfolgreiche YouTuberin aktuell ihr erstes Kind. Die Beauty hat tatsächlich auch schon mehr als die Hälfte der Schwangerschaft hinter sich – sie befindet sich etwa in der 28. Woche. Somit kennen die werdenden Eltern das Geschlecht wohl auch schon eine Weile! Und demnächst wird Dagi auch endlich ihre Fans einweihen: Wird es ein Junge oder ein Mädchen?

In ihrer Instagram-Story teaserte die 27-Jährige jetzt an, dass es "nicht mehr lange" dauert, bis sie das Babygeschlecht verrät! Für die Enthüllung betreibt Dagi offenbar mächtig Aufwand: Sie hat sich ihre Fingernägel passend zum Anlass lackieren lassen – "babyblaue und babyrosa" Herzchen auf weißem Grund. Wie Nagellack-Liebhaber wissen, bleibt die Optik nicht lange so perfekt. Gut möglich also, dass die Mami in spe bereits in den kommenden Tagen ein Gender-Reveal-Video aufnehmen wird.

Ganz aufmerksame Fans haben schon vor Wochen die Theorie aufgestellt, dass Dagi und Eugen eine kleine Tochter bekommen. Der Grund: In einem YouTube zeigten die beiden sich beim Shoppen für Babykleidung – dabei sind ein paar Socken mit Rüschchen im Einkaufskorb gelandet! Ihre Follower betonten daraufhin in den Kommentaren, dass ihr Kind sicher ein Mädchen wird. Andere merkten jedoch an, dass Rüschchen nicht nur von einem Geschlecht getragen werden können... In unsere Umfrage könnt ihr jetzt noch mal euren Tipp abgeben: Wird es ein Junge oder ein Mädchen?

Instagram / dagibee Dagie Bees Nägel

Instagram / dagibee Dagi Bee, YouTube-Star

Instagram / dagibee Dagi Bee und Eugen Kazakov im August 2021

