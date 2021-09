Vanessas Familie hat eine Meinung zu ihrem TV-Flirt Diogo! Die zwei Reality-TV-Sternchen trafen dieses Jahr bei Ex on the Beach das erste Mal aufeinander. Obwohl sie sich bereits in dieser Show gut verstanden hatten, kamen sie sich erst bei Are You The One – Reality Stars in Love näher. Der Muskelmann betonte dabei immer wieder, sich was Ernstes mit der Blondine vorstellen zu können. Zwar sind die beiden immer noch kein Paar, doch die Chancen scheinen nicht schlecht zu stehen: Nun verriet Vanessa sogar, was ihre Liebsten von Diogo halten!

Nachdem ein neugieriger Follower wissen wollte, was Vanessas Familie von dem Tätowierer hält, antwortete sie ehrlich in ihrer Instagram-Story: "Meine Familie liebt Diogo und das ist mir auch sehr wichtig." Na, das sind doch schon mal gute Voraussetzungen für eine feste Beziehung. Bereits vor wenigen Tagen erklärten Diogo und die Influencerin, sich durchaus eine Partnerschaft miteinander vorstellen zu können.

Daher ließen sie sich sogar ein Partner-Tattoo stechen und präsentierten das Ergebnis stolz gegenüber Promiflash: "Aus der Tatsache, dass wir bei 'Are You the One?' als 'No Match' hervorgingen, haben wir uns gedacht: Tätowieren wir uns gegenseitig ein Herz, das entzweigerissen wird. Ein normales Herz hat ja jeder", erklärte Vanessa und Diogo ergänzte: "Das Tattoo zeigt, dass wir kein Match sind, aber vielleicht eine noch tiefere Verbundenheit miteinander haben. Eine, die jetzt ein Leben lang hält – vielleicht ja nicht nur durch das Tattoo."

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa, Kandidatin bei "Are You The One – Reality Stars in Love"

TVNOW / Markus Hertrich Diogo Sangre, Kandidat bei "Are You The One – Reality Stars in Love" 2021

privat Vanessa Mariposa und Diogo Sangre, Reality-TV-Teilnehmer

