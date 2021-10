Barbara Meier (35) verrät Details zu ihrer Kindererziehung! Im Juli 2020 ist die Germany's next Topmodel-Gewinnerin von 2007 zum ersten Mal Mama geworden: Gemeinsam mit ihrem Mann Klemens Hallmann hat die Beauty eine kleine Tochter namens Marie-Therese bekommen. Ihr Familienleben halten sie weitestgehend privat. Wie das Model wohl als Mama so drauf ist? Zumindest in Bezug auf das Thema Ernährung ist Barbara eine strenge Mutter...

Promiflash hat am Ferrero Kindertag 2021 in Berlin mal bei der 34-Jährigen nachgefragt, ob und wie viel ihre einjährige Tochter naschen darf. "Bis zu ihrem Geburtstag habe ich gesagt, dass sie keinen Zucker und nichts Süßes bekommt", erklärte Barbara im Interview. "Den ersten Zucker hat sie an ihrem Geburtstag gekriegt, da hat sie ein bisschen von der Torte naschen dürfen. Wenn sie älter ist, darf sie natürlich Schokolade essen – aber immer in Maßen."

Abgesehen von einer gesunden Ernährung – was möchte Barbara ihrer Tochter gerne vermitteln? "Ich habe von meinen Eltern tolle Werte mitbekommen, dass man zum Beispiel aufeinander achtet, sich gegenseitig hilft, Dinge schätzt", schwärmt die Milliardärs-Ehefrau. "Sie hatten ein gesundes Verständnis dafür, was man nicht tun sollte. Das versuche ich meinem Kind weiterzugeben. Wir müssen ihr beibringen, dass das nicht selbstverständlich ist, was wir haben."

Instagram / barbarameier Barbara Meier mit ihrer Tochter Marie-Therese

Instagram / barbarameier Barbara Meier und ihre Tochter im Juni 2021

Getty Images Barbara Meier und Klemens Hallmann im Juni 2016

