Die beliebtesten deutschen Comedians wurden gekürt! In Köln wurde heute Abend wieder der Deutsche Comedypreis vergeben. Dieses Mal führten Steven Gätjen (49) und Katrin Bauerfeind (39) durch den Abend. Die Wahl der Gewinner lag in diesem Jahr vollständig in der Hand der Zuschauer. Das Publikum konnte nicht nur die Sieger, sondern auch die Nominierten wählen. Und die Fans haben entschieden: Das sind die diesjährigen Gewinner!

Den Preis als "Beste Komikerin / Bester Komiker" durfte Felix Lobrecht (32) mit nach Hause nehmen – ebenso wie bereits im vergangenen Jahr. Der Berliner durfte sich sogar gleich über zwei Auszeichnungen freuen. Für seinen Podcast "Gemischtes Hack" mit Tommi Schmitt gab es zudem den Preis für den "Besten Comedy Podcast". In der Kategorie "Bester Newcomer" wurde Kawus Kalantar geehrt. Den Höhepunkt des Abends läutete die Vergabe des Ehrenpreises ein. Diesen nahm in diesem Jahr Maren Kroymann in Empfang.

Zudem wurde als "Beste Comedyshow" die Amazon-Produktion "LOL: Last One Laughing" gekürt. Carolin Kebekus (41) durfte sich über eine Trophäe für "Die Carolin Kebekus Show" als "Beste Satire" freuen. Der Preis für die "Beste Comedy-Fiction" ging an Slavik – Auf Staats Nacken. Für das Format nahm Mark Filatov (31) damit schon den zweiten Comedypreis entgegen.

Steven Gätjen

Carolin Kebekus

Slavik Junge

