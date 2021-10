Bei Kieran Hayler (34) könnte es im Gegensatz zu seiner Ex Katie Price (43) aktuell wohl kaum besser laufen! Bis 2017 waren die beiden verheiratet und sind stolze Eltern ihrer gemeinsamen Kids Bunny (7) und Jett (8). Am vergangenen Mittwoch machte die Nachricht die Runde, dass sich Katie nach ihrem Autounfall aufgrund von Fahren ohne Fahrerlaubnis vor Gericht verantworten muss – Kieran genießt währenddessen die Zeit mit seinen Liebsten!

Paparazzi sichteten den 34-Jährigen am Mittwoch bei einem Ausflug mit seiner Verlobten Michelle Pentecost und ihrem Neugeborenen Apollo in Essex. Total verliebt spazierten die frischgebackenen Eltern mit dem Kinderwagen durch die Gegend – von Sorgen fehlt bei Kieran weit und breit die Spur. Auf einem Schnappschuss zeigt sich das Paar sogar bei einem liebevollen Kuss, während Kieran sein Baby schützend in den Armen hält.

Zu den Vorfällen seiner Ex Katie hat Kieran offenbar eine klare Meinung. "Kieran denkt, dass Katie ihr Leben ordnen muss. Er ist besorgt um sie, aber auch sehr verärgert, dass dies auch die gemeinsamen Kinder betreffen könnte", verriet ein Insider gegenüber The Sun. Er wünsche sich, Katie würde eine Therapie machen, um den Kopf wieder klar zu bekommen.

Getty Images Katie Price bei den National Television Awards in London, September 2021

Instagram / officialkieranhayler Kieran Hayler mit seinen Kindern Bunny und Jett im Februar 2020

Getty Images Kieran Hayler bei der Premiere von "Sonic The Hedgehog"

