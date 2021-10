Oh, là, là! In einem so knappen Outfit sieht man Herzogin Kate (39) nur selten. Die Ehefrau von Prinz William (39) fällt immer wieder durch ihren eleganten und stilsicheren Modegeschmack auf. Auf viel Haut setzt die dreifache Mutter dabei allerdings nur selten. Normalerweise präsentiert Kate sich in boden- oder zumindest knielangen Röcken und Kleidern. Nun hat sie allerdings eine Ausnahme gemacht: Kate erschien bei einem Termin in einem kurzen Tennisrock.

Am Freitag traf sich die 39-Jährige in London mit den Tennisprofis Joe Salisbury, Emma Raducanu, Gordon Reid und Alfie Hewett, die gerade von den US Open zurückgekehrt sind. Dabei zeigte Kate sich mal wieder von ihrer sportlichen Seite und griff selbst zum Tennisschläger – und das natürlich in passender Montur. Die Herzogin von Cambridge trug weiße Turnschuhe, eine dunkelblaue Trainingsjacke und einen farblich passenden, ziemlich knappen Tennisrock – so viel Bein zeigt Kate sonst nie.

Aber sind Miniröcke für Mitglieder der Königsfamilie überhaupt erlaubt? Immerhin müssen sich die britischen Royals bekanntermaßen an einen royalen Dresscode halten. Eine offizielle Regel, wie lang ein Kleid oder Rock mindestens sein muss, gibt es aber offenbar nicht. Die Queen (95) soll allerdings kein großer Fan von Miniröcken sein.

Emma Raducanu und Herzogin Kate im LTA Centre in London

Herzogin Kate in London

Herzogin Kate im National Tennis Centre der LTA in London

