Samira und Yasin gelten als Love Island-Traumpaar! Die beiden lernten sich Ende 2019 in der dritten Staffel der beliebten Kuppelshow kennen und verliebten sich ineinander. Mittlerweile sind die Hamburger nicht nur verheiratet, sie haben auch den gemeinsamen Sohn Malik-Kerim. Doch zu Beginn war ihre Beziehung alles andere als einfach: Samira konnte Yasin anfangs nur schwer vertrauen – und zwar aufgrund ihres gewalttätigen Ex-Partners!

Im Podimo-Podcast "Yasmira – Schatz, wir müssen reden" berichteten die beiden jetzt von dieser schweren Zeit. "Wenn ich mich erinnere, war das so schlimm, dass wir im Auto gesessen sind und ich wollte mir mit der Hand durch die Haare fahren, dann zuckte sie zusammen", rief sich Yasin einen dieser Augenblicke in Erinnerung. Samiras Reaktion hatte aber auch einen guten Grund – sie musste in der Vergangenheit nämlich schlimme Erfahrungen machen: Sie wurde Opfer häuslicher Gewalt.

"Mein Ex-Freund wurde handgreiflich mir gegenüber", erklärte die Influencerin. Am Ende dieser toxischen Beziehung habe damals sogar die Polizei eingreifen müssen. "Als wir uns getrennt haben, kam die Polizei. Da musste er sich 28 Tage fernhalten von mir", berichtete sie und fügte hinzu: "Im Nachhinein kamen noch ein paar Drohungen." Ihr Ex habe die Schlüssel zur gemeinsamen Wohnung abgeben und den Kontakt zu ihr abbrechen müssen.

Aufgrund dieser schlimmen Erfahrungen sei es Samira sowieso schon schwer gefallen, Vertrauen zu Yasin aufzubauen – eine Aussage des einstigen Sportlehrers habe das Ganze aber noch komplizierter gemacht. "Ganz am Anfang war das wirklich schwierig mit dem Vertrauen, weil du auf 'Love Island' gesagt hattest, dass du auch in einer Beziehung flirtest", erklärte sie. Yasin hat ihr diese Sorgen aber ganz offensichtlich nehmen können. Das Paar habe nämlich einen Neuanfang in einer anderen Wohnung gestartet. "Ich denke, das hat sehr gut funktioniert", zog der Familienvater ein Resümee.

Anzeige

Instagram / samira.bne Samira im April 2021

Anzeige

Instagram / yasin__ca Yasin und Samira, "Love Island"-Paar

Anzeige

Instagram / samira.bne Samira im Mai 2021 in Hamburg

Instagram / samira.bne Das Hochzeitsfoto von Yasin und Samira

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de