Rebel Wilson (41) zeigt, was sie hat! Seitdem sich die Pitch Perfect-Darstellerin dazu entschied, Gewicht zu verlieren, sprüht sie geradezu vor neuem Selbstbewusstsein. In den sozialen Medien zeigt die Blondine mit heißen Outfits regelmäßig, wie wohl sie sich mittlerweile in ihrem Körper fühlt. Bei einem Event trug Rebel nun ein schwarzes enges Paillettenkleid und zog damit alle Blicke auf sich.

Bei der Premierenfeier der Vanity Fair anlässlich der Eröffnung des neuen The Academy Museum of Motion Pictures posierte auch die Kinderbuchautorin auf dem roten Teppich. Dabei bezauberte Rebel alle Anwesenden in einem eng anliegenden Kleid, das durch einen tiefen Ausschnitt ihr Dekolleté in Szene setzte. Auch ihre erschlankte Figur kam durch das paillettenbesetzte Outfit perfekt zur Geltung. Auf ihrem Instagram-Account teilte die gebürtige Australierin zudem einige Eindrücke des glamourösen Abends.

Neben Rebel stolzierten auch Berühmtheiten wie Adriana Lima (40) und ihr Partner Andre Lemmers, Josh Lucas mit seiner Model-Freundin sowie Sydney Sweeney (24) über den Red Carpet. Als Gastgeber des Events traten neben dem Museumsdirektor Bill Kramer und Britt Hennemuth von Vanity Fair zudem Robert Pattinson (35) und H.E.R. auf. Gemeinsam ließen sich die vier Veranstalter außerdem von den Fotografen ablichten und strahlten dabei um die Wette.

BFA Rebel Wilson im September 2021

BFA Adriana Lima im September 2021

BFA Robert Pattinson, H.E.R, Britt Hennemuth und Bill Kramer im September 2021

