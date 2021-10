Sind Angelina Jolie (46) und The Weeknd (31) nur Freunde oder geht da doch mehr zwischen ihnen? Seit Juli sind die Schauspielerin und der Sänger immer wieder zusammen unterwegs. Schon zweimal wurden sie bei einem Dinner gesichtet, auch ein Konzert haben die Ex von Brad Pitt (57) und der "Save Your Tears"-Interpret bereits zusammen besucht. Gute Freunde der beiden sind sich jetzt sicher: Die beiden hegen mehr als nur freundschaftliche Gefühle füreinander.

Ein Insider sprach gegenüber Us Weekly nun über das Verhältnis zwischen Angelina und The Weeknd, der mit bürgerlichem Namen Abel Makkonen Tesfaye heißt. "Sowohl Angie als auch Abel sagen den Leuten, dass sie nur Freunde sind, aber diejenigen, die sie kennen, glauben, dass etwas Romantisches im Gange ist", verriet er. Der 31-Jährige habe Ehrfurcht vor der 15 Jahre älteren Oscarpreisträgerin.

Laut der Quelle strahle Angelina, wenn sie über die wachsende Freundschaft mit The Weeknd spricht. "Das Gerede von etwas Ernstem" spiele sie angeblich zwar runter. Der Musiker scheint jedoch Eindruck bei ihr hinterlassen zu haben – und das war auch sein Ziel. "Er hat seinen Charme spielen lassen und alles getan, um sie zu beeindrucken", so der Informant weiter.

Getty Images Angelina Jolie im Februar 2018 in London

Getty Images The Weeknd im Mai 2021

Getty Images Angelina Jolie bei den Critcs' Choice Awards 2018

