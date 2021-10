Besser hätte es für Aurelia Lamprecht und Danilo Sellaro wohl nicht laufen können! Nach dem Dreh von Are You The One – Reality Stars in Love stand die lang ersehnte Wiedersehensfolge aller Kandidaten an – allerdings ohne die beiden Influencer. Der Grund: Während Danilo durch den Bahnstreik aufgehalten wurde, hatte Aurelia mit gesundheitlichen Beschwerden zu kämpfen. Rückblickend hatte die verpasste Reunion für das Paar aber wohl auch etwas Gutes!

"Klar fanden wir es schade, dass wir bei der Reunion nicht dabei waren", verriet Aurelia gegenüber Promiflash. Doch das versäumte Event hatte auch Vorteile – besonders in Bezug auf die Bekanntgabe ihrer Beziehung: "Im Nachhinein konnten wir es dann selber entscheiden, wann wir es öffentlich machen!" Denn spätestens bei einem gemeinsamen Auftritt wäre das Liebesversteckspiel aufgefallen und die beiden hätten sich vor der Kamera dazu äußern müssen. "Natürlich ist es aber auch schade, weil wir hätten alle noch mal gesehen", erklärte Danilo.

Statt bei der Reunion verkündeten die beiden Turteltauben ihr Liebesglück vor wenigen Tagen auf ihren Social-Media-Profilen. Unter einem süßen Paarbild via Instagram schwärmte Aurelia: "Manchmal begegnen sich zwei Seelen, die füreinander bestimmt sind, erst durch Umwege. Und am Ende des Weges macht alles Sinn!" Und auch Danilo versicherte, dass Amors Pfeil ihn diesmal "nicht verfehlt" habe.

Danilo Sellaro, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat

Sophia Thomalla und die "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidaten

Aurelia Lamprecht, einstige "Love Island"-Kandidatin

