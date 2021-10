Marc Barthel (31) ist immer noch ganz hin und weg von Anna Hofbauer (33)! Seit über drei Jahren sind der Schauspieler und die ehemalige Bachelorette ein Paar. 2019 erblickte ihr erster gemeinsamer Nachwuchs, ein kleiner Sohn, das Licht der Welt. Ende des vergangenen Jahres gaben sie sich dann auch endlich das Jawort. Wie glücklich sie miteinander sind, machte Marc nun mit einem süßen Post deutlich: Er widmete Anna liebe Worte.

In seiner Instagram-Story repostete der 31-Jährige ein Foto seiner Liebsten, das sie kurz zuvor veröffentlicht hatte. Dazu schrieb er stolz: "Ganz kurz, wie wunderschön ist bitte meine Frau?! Wie viel Glück kann man haben?!" Marc scheint seine Anna ganz schön zu vermissen – immerhin verbringt er nun schon einige Tage getrennt von ihr, da er mit seinen Freunden alleine verreist ist. Anna kümmert sich währenddessen zu Hause um Söhnchen Leo.

Doch auch die Musicaldarstellerin betonte im Netz in der Vergangenheit immer wieder, wie verliebt sie in Marc ist. Im April teilte die 33-Jährige beispielsweise ein niedliches Pärchenfoto und versicherte dem Sänger in der Bildunterschrift: "Ich bin immer für dich da und gehe auch nicht mehr weg."

@katarinafedora Anna Hofbauer und Marc Barthel bei ihrer Hochzeit

ActionPress Anna Hofbauer, Musicaldarstellerin

Instagram / anna_hofbauer.official Marc Barthel und Anna Hofbauer mit Söhnchen Leo, August 2021

