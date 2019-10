Anna Hofbauer (31) und Marc Barthel (30) entfliehen dem Schwangerschafts-Stress! Mitte Juli gab die Ex-Bachelorette Grund zur Freude: Gemeinsam mit ihrem Freund Marc erwartet sie den ersten Nachwuchs. Die Blondine verriet damals sogar, bereits im fünften Monat schwanger zu sein und befindet sich mittlerweile im Baby-Endspurt. Bevor die werdenden Eltern sich an den Alltag zu dritt gewöhnen müssen, verabschieden sie sich aber noch einmal in den Pärchen-Urlaub. Zu seinem Geburtstag hat Anna ihren Liebsten in den "Babymoon" entführt.

"Heute Morgen stehen wir am Flughafen und ich entführe ihn", titelt die Blondine zu einem Bild der Turteltauben auf ihrem Instagram-Profil. Wohin es für das Paar geht, verrät sie dabei noch nicht und freut sich, ihren Liebsten mit der anstehenden Reise überraschen zu können. "Für uns geht es ein paar Tage ins Warme", erklärt sie in ihrer Story weiter und ergänzt lachend: "Im Neu-Deutschen sagt man 'Babymoon', also quasi der letzte Urlaub, bevor das Baby kommt."

Wann genau der errechnete Termin für die Geburt des Sprösslings ist, haben Anna und ihr Liebster bisher genau wie das Geschlecht geheim gehalten. In einem Interview mit Promiflash gab die 31-Jährige allerdings an, ihre Mini-Version noch vor Weihnachten auf der Welt begrüßen zu dürfen. "Mir geht's hervorragend – ich bin gesund, ich habe Energie, mir geht's gut!", freute sie sich dabei mit XXL-Kugel.

Instagram / marcbarthel Anna Hofbauer und Marc Barthel im August 2019

ActionPress/Christopher Tamcke/Future Image Marc Barthel und Anna Hofbauer im April 2019

Instagram / anna_hofbauer.official Anna Hofbauer, Ex-Bachelorette

