Helene Fischer (37) sorgte heute für eine besonders schöne Überraschung. Die Schlagersängerin gab bekannt, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Damit bestätigte sie die Gerüchte, die seit wenigen Tagen kursierten, nachdem ein Insider die Babynews ausgeplaudert hatte. Ihre Fans sind von den schönen Neuigkeiten natürlich total hin und weg. Auch Musikkollegin Maite Kelly (41) scheint total aus dem Häuschen zu sein und widmet der "Herzbeben"-Interpretin einen süßen Post.

Auf Instagram teilte die 41-Jährige ein Foto mit der werdenden Mama. Dazu schrieb sie: "Kein Erfolg, kein Rekord, nichts in der Welt – das Schönste und Heiligste, was es für eine Frau gibt, ist es ein Kind unter ihrem Herzen zu tragen." Damit ist Maite allerdings nicht der erste Schlagerstar, der seine Freude über Helenes Familienzuwachs im Netz zeigt. Auch Giovanni Zarrella (43) widmete der Blondine bereits rührende Worte. "Was für eine wundervolle Nachricht. Gottes Segen für dich und deine Familie. Das wird die schönste Zeit eures Lebens", schrieb er unter Helenes Schwangerschaftsverkündung.

Helene hat ihre Schwangerschaft in den vergangenen Monaten noch geheim gehalten. Dass jemand, dem sie vertraute, die Neuigkeit ohne ihr Einverständnis an die Presse weitergegeben hat, ärgert sie. "Diesmal gab es aber wohl Menschen in meinem näheren Umfeld, die anvertraute und persönliche Informationen mit den Medien geteilt haben, was mich in diesem Fall eigentlich am meisten enttäuscht", schrieb sie in einem Post. Mit dem Hashtag #supportprivacy macht sich Maite auch für Helenes Wunsch nach Privatsphäre stark.

Anzeige

Getty Images Helene Fischer bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala in Berlin, 2020

Anzeige

ZDF, Sascha Baumann Maite Kelly singt in der "Die Giovanni Zarrella Show"

Anzeige

Getty Images Helene Fischer bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de