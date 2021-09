Kanye West (44) hat wohl doch nicht ganz mit Kim Kardashian (40) abgeschlossen. Die beiden hatten sich eigentlich Anfang des Jahres getrennt und sogar offiziell die Scheidung eingereicht – jetzt sieht es doch nach einer möglichen Versöhnung aus. Nachdem Kanye seiner Noch-Ehefrau erst auf den sozialen Medien entfolgte, änderte er jetzt anscheinend doch wieder seine Meinung. Er zählt jetzt wieder zu den Followern seiner berühmten Ex.

Zwischen dem Rapper und der Keeping up with the Kardashians-Beauty scheint es ein ewiges Hin und Her zu sein. Mal lieben sie sich, mal können sie sich nicht ausstehen – Fans kommen dabei kaum noch hinterher. Der 44-Jährige kann wohl einfach nicht ohne Kim und folgt ihr nun wieder auf Instagram. Tatsächlich wurden die beiden in letzter Zeit mehrmals wieder zusammen gesichtet. Gibt es doch noch Hoffnung auf ein Liebes-Comeback?

Bei Kanyes Release-Party zu seinem langersehnten Album "Donda" unterstützte ihn Kim zusammen mit ihren gemeinsamen Kindern. Tatsächlich sorgten der Musiker und der Realitystar bei dem Event für großes Aufsehen, als Kim die Bühne beim finalen Song des Abends im Brautkleid betrat.

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kanye West und Kim Kardashian mit ihren Kindern Chicago, Saint und North

Anzeige

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, 2016

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kim Kardashian und Kanye West

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de