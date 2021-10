Sie ist wieder zurück! Hayden Panettiere (32) versetzte ihre Fans mit einer XXL-Pause in den sozialen Netzwerken in Sorge. Über mehrere Monate hörten ihre Follower nichts von der Schauspielerin. Als besonders heikel empfanden viele, dass sich die "Nashville"-Darstellerin seit ihrem Liebes-Comeback mit ihrem wegen häuslicher Gewalt verurteilten Ex Brian Hickerson nicht mehr zu Wort gemeldet hatte. Nun konnten ihre Anhänger aufatmen: Hayden hat ihre Social-Media-Pause beendet!

Ihr erster Post seit April ist ein Selfie, das Hayden vor einem Schönheitssalon zeigt. Die Blondine schaut mit einem leichten Lächeln in die Kamera und hebt den Linken Arm, um auf das Schild mit dem Namen "Pink Cheeks" hinzuweisen. "Ich gehe in diesen Laden, seit ich ein Teenager war. Im Anschluss fühle ich mich immer frisch und schön, das ist meine Geheimwaffe", schrieb die Beauty unter den Beitrag.

Die Reaktionen auf den Schnappschuss fielen gemischt aus. Während ihre Fans sich überschwänglich freuten, mal wieder etwas von ihrem Idol zu hören, konnten einige nicht umhin, ihre Sorgen zu bekunden: "Pass auf dich auf!", "Ich hoffe, es geht dir gut" und "Sei vorsichtig" waren drei der Kommentare, die sich offenkundig auf Haydens Beziehung bezogen.

Anzeige

MEGA Brian Hickerson und Hayden Panettiere

Anzeige

Getty Images Hayden Panettiere, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / haydenpanettiere Hayden Panettiere im Juni 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de