James Argent (33) ist kaum wiederzuerkennen. Der "The Only Way Is Essex"-Star hat sich vor einigen Monaten einer Magenverkleinerung unterzogen. Nachdem er 171 Kilo auf die Waage brachte, sagte der Realitystar den überschüssigen Pfunden durch die OP den Kampf an. Inzwischen hat er bereits etwa 44 Kilo abgespeckt – und das sieht man dem Briten natürlich deutlich an: Auf neuen Fotos sieht James megaschlank aus.

Diese Paparazzifotos, die The Sun vorliegen, zeigen den 33-Jährigen beim Badeurlaub in Marbella. James gönnt sich darauf eine Abkühlung im Pool – und präsentiert dabei seine erschlankte Figur in einer bunten Badehose. So schlank wie auf den neuesten Aufnahmen haben seine Fans James sicherlich schon lange nicht mehr gesehen.

Trotz seiner neuen Top-Figur hat James sein endgültiges Abnehmziel noch nicht erreicht. Er soll angeblich insgesamt satte 95 Kilo abspecken wollen. Somit würde er nur noch weniger als die Hälfte seines ursprünglichen Gewichts auf die Waage bringen. Habt ihr mitbekommen, dass James schon so viel abgenommen hat? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / real_arg James Argent, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / real_arg James Argent, TV-Bekanntheit

Anzeige

Getty Images James Argent, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de