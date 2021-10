Wie sieht die Zukunft der James Bond-Filmreihe aus? Seit dem 30. September ist der 25. Film über den weltbekannten Briten endlich im Kino zu sehen. Doch in "Keine Zeit zu sterben" verkörpert Daniel Craig (53) zum letzten Mal den charmanten Geheimagenten. Nach 15 Jahren wird es demnächst wohl wieder einen neuen Darsteller geben. Das Ende des neusten James-Bond-Teils deutet jedenfalls eine spannende Zukunft des britischen Agenten an.

+++Achtung, Spoiler!+++

Wie Bild berichtet, sollten alle Besucher von "Keine Zeit zu sterben" bis ganz zum Schluss sitzen bleiben. Am Ende des Abspanns ist nämlich der Satz "James Bond will return" (zu Deutsch: James Bond wird zurückkehren) zu lesen – und das, obwohl der Brite nur wenige Minuten zuvor eigentlich das Zeitliche gesegnet hat. Was hat dieser vielsagende Satz also zu bedeuten? Bond-Experte Danny Morgenstern erklärte gegenüber der Zeitung, dass die Aussage zunächst nur darauf hindeute, dass es einen weiteren Streifen der Reihe geben werde. "Es kann sein, dass die Macher einen Neustart wagen und zum Beispiel einen 'Young Bond' entwickeln, der die Anfänge von 007 in den Mittelpunkt stellt", erklärte der 42-Jährige.

Nicht zum ersten Mal tauchen diese vier Worte in den Actionfilmen auf. So fand die Ankündigung bereits im Jahr 1977 in "Der Spion, der mich liebte" Verwendung. Damals verwies sie direkt auf den darauffolgenden Film "In tödlicher Mission", der jedoch für "Moonraker – Streng geheim" hintangestellt wurde, weshalb die Referenz demnach nicht mehr zutraf.

ActionPress Daniel Craig als James Bond in "No Time to Die"

ActionPress/Landmark Media Press and Picture Daniel Craig in "James Bond 007: Keine Zeit zu sterben"

ActionPress/United Archives GmbH Daniel Craig in "James Bond: Casino Royale"

