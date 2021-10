Wie macht sie das nur? Cathy Lugner (31) präsentiert sich ihren Followern auf ihren Social-Media-Kanälen gerne in lasziven Posen. Vor allem ihre pralle Kehrseite setzt die gebürtige Rheinland-Pfälzerin dabei gekonnt in Szene – und heizt ihren Fans damit ordentlich ein. Doch für ihren heißen Hintern muss Cathy einiges tun: Gegenüber Promiflash verriet die Beauty nun, mit welchem Work-out sie sich in Form hält.

"Ich mache verschiedene Übungen und habe auch ein Trainingsprogramm", erzählte Cathy im Gespräch mit Promiflash. Das habe sie mit einem Profi zusammen entwickelt, fügte die 31-Jährige hinzu: "Da gibt es einiges: Kick-backs mache ich sehr gerne und auch Sumo Squats." Doch sie sei sich auch bewusst, dass sie über gute genetische Voraussetzungen verfüge: "Ich habe von Natur aus einfach mehr Masse am Körper, das ist einfach so."

Immer wieder werde ihr unterstellt, dass sie an ihrem Allerwertesten per OP habe nachhelfen lassen. Doch das bestreitet Cathy vehement. "Ich habe viel gegessen und auch viel trainiert, sodass das Fett an anderen Stellen eben weniger wird und sich nicht ansetzt", erklärte die Blondine ihre Kurven.

Instagram / cathy.lugner Cathy Lugner

Instagram / cathy.lugner Cathy Lugner im Mai 2020

Instagram / cathy.lugner Cathy Lugner vor dem Backofen, April 2020

Hättet ihr gedacht, dass Cathy mit einem Personal Trainer an einem Trainingsplan gearbeitet hat? Ja klar, total verständlich! Nein, das hat mich schon etwas überrascht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



