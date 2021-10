Für die Fans der schwulen Datingshow Prince Charming gibt es allen Grund zur Freude! Im Moment sucht der attraktive Automobilkaufmann Kim Tränka noch im Rahmen der dritten Staffel nach seinem Mr. Right: Unter der heißen Sonne Kretas lernt er seine Liebesanwärter bei romantischen Einzel- und actionreichen Gruppendates kennen. Doch schon bald geht die Kuppelshow in eine neue Runde: Es wird nämlich eine vierte Staffel "Prince Charming" geben!

Das bestätigte RTL jetzt in einer offiziellen Pressemitteilung. "Die dritte Staffel 'Prince Charming' mit Kim Tränka ist die bis dato erfolgreichste auf TVNOW!", betonte der Sender und gab bekannt: "Aufgrund des überragenden Erfolgs und der starken Abrufzahlen schickt TVNOW (bald RTL+) die Gay-Datingshow deshalb in die Verlängerung!" Allerdings ist bislang noch nicht klar, ab wann die vierte "Prince Charming"-Staffel zu sehen sein wird. Und auch der Nachfolger von Nicolas Puschmann (30), Alexander Schäfer (31) und Kim ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Suche nach den flirtwilligen Single-Männern, die im Rahmen der Kuppelshow nach ihrem Mr. Right suchen, ist aber bereits in vollem Gange. "Ab sofort können sich interessierte Singles, die ihren Traumprinzen kennenlernen wollen, für die vierte Staffel der Sendung bewerben", heißt es in dem Statement nämlich.

TVNOW / Arya Shirazi Nicolas Puschmann, Prince Charming 2019

TVNow Kim Tränka, Prince Charming

TVNOW Prince Charming Alexander Schäfer

