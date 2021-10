Ist Charlotte Crosby (31) etwa wieder in festen Händen? Im August hatte die ehemalige Geordie Shore-Darstellerin öffentlich gemacht, dass sie und ihr Freund Liam Beaumont nach über einem Jahr Beziehung getrennte Wege gehen. Ihnen sei mit der Zeit einfach klar geworden, dass sie sehr unterschiedliche Menschen seien. Mittlerweile scheint Charlotte aber über das Liebesaus hinweg zu sein: Zumindest war sie nun mit einem neuen Mann an ihrer Seite unterwegs!

Bilder, die unter anderem The Sun vorliegen, zeigen die 31-Jährige beim Verlassen eines Clubs in Manchester – und zwar in männlicher Begleitung. Um wen es sich dabei genau handelt, ist unklar. Charlotte scheint mit dem Unbekannten zumindest ziemlich vertraut zu sein. Die Just Tattoo Of Us-Moderatorin hakte sich liebevoll bei ihm ein.

Ob und was genau zwischen Charlotte und ihrem Begleiter läuft, ist nicht bekannt. In ihrer Instagram-Story teilte sie von der Partynacht lediglich Bilder von sich und ihren Freunden – darunter auch ihre einstige TV-Kollegin Chloe Ferry (26). Von dem Unbekannten fehlt dagegen auf den Fotos jede Spur.

Getty Images Charlotte Crosby im November 2017

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby, Reality-TV-Darstellerin

Instagram / chloegshore1 Charlotte Crosby und Chloe Ferry im Oktober 2021

