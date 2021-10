Heiß, heißer, Jessica Simpson (41)! Die Sängerin feierte 2005 einen ihrer bis heute größten Erfolge mit ihrer Version von Nancy Sinatras "These Boots Are Made For Walkin'". Im Musikvideo zu dem Lied mit absolutem Ohrwurmpotenzial ließ die Blondine Männerherzen auf der ganzen Welt höherschlagen. In einem neuen Post auf Social Media erinnert die Schauspielerin sich an ihren Look aus der guten alten Zeit zurück.

Jessica teilte auf Instagram einen Schnappschuss von sich in Hotpants und knallroten Cowboystiefeln. Befinden wir uns etwa wieder im Jahr 2005? Tatsächlich bewirbt die Amerikanerin mit ihrem Post spielerisch die neue Schuhkollektion ihrer Modemarke The Jessica Simpson Collection. Fans sind ganz begeistert von ihrem coolen Look. "Ja! Ich erinnere mich an die legendären originalen roten Stiefel! Die sind heiß", schwärmte ein Abonnent. Ein weiterer Nutzer betonte: "Als ich das Bild zum ersten Mal gesehen habe, wusste ich nicht, aus welchem Jahr es ist!"

Jessica scheint sich in ihrer Haut pudelwohl zu fühlen, doch das war lange Zeit nicht der Fall. Tatsächlich verriet ihre Mutter Tina vor einigen Monaten gegenüber Today, dass ihre Tochter aufgrund von Bodyshaming lange Zeit nicht einmal das Haus verlassen wollte. "Bodyshaming ist eine schreckliche Sache, und kein Mensch sollte das durchmachen müssen – einfach keiner", erklärte Tina.

Getty Images Jessica Simpson, August 2005

ActionPress Johnny Knoxville, Jessica Simpson und Seann William Scott aus "Ein Duke kommt selten allein"

Getty Images Jessica Simpson, Schauspielerin

