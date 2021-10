Gibt es bald süße Einblicke von Melissa Damilia (25) und Leander Sacher (23) aus der Stadt der Liebe? Kürzlich stellten die einstige Bachelorette und ihr damaliger Auserwählter klar, dass sie ihre Beziehung bewusst aus der Öffentlichkeit raushalten. Zuvor standen Gerüchte um ein mögliches Liebes-Aus im Raum, weil die beiden im Netz kaum Pärchen-Content posten. Jetzt teilten Melissa und Leander ihrer Community mit, dass sie einen Trip nach Paris unternehmen. Fans dürfen also gespannt sein, ob Melissa und Leander vermehrt süße Liebesposts absetzen!

Denn welche Location bietet sich für romantische Pärchenfotos besser an als die Stadt der Liebe? In ihren Instagram-Storys schienen sich Melissa und Leander zumindest riesig auf ihre Reise in die französische Hauptstadt zu freuen. Die ehemalige Rosenverteilerin postete unter anderem ein Foto, wie sie sich am Flughafen an ihren Freund schmiegt. Dazu schrieb sie: "Nimm mich mit nach Paris."

Tatsächlich könnte es einige neue süße Bilder von ihrem Aufenthalt in der Seine-Metropole in den sozialen Netzwerken geben. Immerhin teilte das Paar auch während seines Ausflugs nach Rom schöne Aufnahmen. Auf einem besonders romantischen Instagram-Schnappschuss posierten die beiden vor dem Vierströmebrunnen im Herzen der italienischen Hauptstadt. Was meint ihr, wird es solche Bilder von Melissa und Leander auch aus Paris geben? Stimmt unten ab!

Instagram / melissadamilia Melissa Damilia und Leander Sacher

Instagram / melissadamilia Melissa Damilia im August 2021 in Italien

Instagram / melissadamilia Melissa und Leander in Rom, Juni 2021

Meint ihr, es wird süße Pärchenbilder von Melissa und Leander aus Paris geben? Davon gehe ich stark aus. So sicher wäre ich mir da nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



