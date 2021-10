Stacey Solomon (31) präsentiert stolz ihr neues Familienmitglied im Netz! Nach langem Warten war es am 4. Oktober endlich so weit: Die ehemalige X Factor-Teilnehmerin brachte ihr viertes Kind zur Welt. Für die Musikerin ist es nach drei Söhnen der erste weibliche Nachwuchs – und den will sie nun der ganzen Welt zeigen: Im Netz postete Stacey eine ganze Fotostrecke und zeigte dabei zum ersten Mal ihre Tochter!

In einem Instagram-Post stellte die 32-Jährige ihr neuestes Baby der Community vor. "Unser kleines Mädchen. Alles Gute zum Geburtstag, meine liebste Tochter. Wir alle lieben dich mehr als du dir vorstellen kannst", schrieb Stacey zu den Bildern. Darauf ist zum einen das Neugeborene, aber auch die Sängerin beim Stillen und der stolze Papa Joe Swash zu sehen. "Deine Brüder, dein Vater und ich sind so verliebt", beteuerte die frischgebackene Vierfach-Mama.

In ihrer Story gab Stacey sogar noch intimer Einblicke und teilte kurze Clips von ihrer Hausgeburt. "Ich habe schnell bereut, nicht im Krankenhaus geblieben zu sein und keine PDA bekommen zu haben", schrieb die Influencerin zu den Videos. Doch als sie ihre Tochter im Arm hielt, sei dieses Gefühl sofort wieder vergessen gewesen.

Stacey Solomon und ihre Familie im Juli 2021

Joe Swash, Stacey Solomon und ihre Tochter

Stacey Solomon nach der Geburt ihrer Tochter

