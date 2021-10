Olivia Rodrigo (18) gewährt tiefe Einblicke in ihre Seele. Mit der Serie "Bizaardvark" feierte die US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin 2016 ihren Durchbruch. Danach wirkte sie an zwei weiteren namhaften Projekten mit. Olivia spielte bei New Girl mit und ist seit zwei Jahren Teil von "High School Musical: Das Musical: Die Serie". Doch sie gibt zu: Das Berühmtsein schlägt hin und wieder auf ihre Psyche.

Im Interview mit Vogue Singapore verriet Olivia: "Ich gehe einen Schritt nach dem anderen. Es kann aber wirklich hart für die psychische Gesundheit sein." Halt geben der 18-Jährigen in schwierigen Momenten ihre Freunde. "Ich bin dankbar für die Menschen, die mich um meiner selbst willen mögen und mich von all dem Lärm und der Boulevardpresse oder dem, was die Leute in den sozialen Medien über mich sagen, fernhalten", schilderte sie.

Doch Olivia musste nach ihrem Durchbruch auch die Erfahrung machen, dass nicht alle Freunde an ihrer Seite geblieben sind. Es sei überraschend gewesen zu sehen, wer sie wirklich unterstützte – und wer nicht. "Manchmal, wenn man sehr schnell sehr viel Erfolg hat, kann das den Leuten Angst machen [...]. Das war eine interessante Sache, die ich gelernt habe", erzählte sie.

