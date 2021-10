Anna-Maria Ferchichi (39) gibt ein Gesundheits-Update zu ihren Babys. Aktuell ist die Frau von Bushido (43) mit Drillingen schwanger. Doch im August ging das Paar mit schrecklichen Schwangerschafts-News an die Öffentlichkeit: Anna-Maria drohte, eines der drei Kinder in ihrem Bauch zu verlieren. In dieser furchtbaren Zeit zogen sich die Schwangere und ihr Mann zurück und bangten um ihre ungeborenen Kinder. Jetzt erzählte Anna-Maria, wie es ihr heute geht und teilte erleichtert mit: Ihre Drillinge sind außer Gefahr!

"Den Kindern geht es Gott sei Dank gut, das Blatt hat sich komplett gewendet", verriet Anna-Maria im Interview mit der Bild. Sie traue sich noch nicht, ganz sorgenfrei durchs Leben zu gehen. "Aber zu diesem Zeitpunkt sind alle stabil und werden hoffentlich gesund zur Welt kommen", gab die Mutter weiter an. Einzig die Kurzatmigkeit mache ihr aktuell zu schaffen.

Dennoch machen sie und Bushido sich viele Gedanken darüber, wie es weitergeht und wir ihr Leben bald mit sieben Kindern aussehen werde. "Ich kann es mir nicht vorstellen, wie das laufen wird. [...] Davor waren das alles ganz entspannte Geburten. Heute ist erst mal Corona und wir wissen gar nicht, wie es laufen wird", erzählte der 43-Jährige.

Anna-Maria Ferchichi

Anna-Maria Ferchichi und Bushido

Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi

