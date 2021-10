Bei The Masked Singer könnte es bald besonders dufte zugehen – denn jetzt wurde bekannt, dass auch ein Stinktier dabei ist! Eingefleischte Fans der beliebten Rateshow dürften den 16. Oktober kaum erwarten können. Denn dann geht "The Masked Singer" in die nächste Runde. Drei Kostüme, in die bald Prominente schlüpfen, sind bereits bekannt: der Mops, die Chili und der Hammerhai. Jetzt wurde auch das erste Foto des Kostüms des Stinktiers veröffentlicht!

"Wir präsentieren euch: das Stinktier", schrieben die Verantwortlichen der "The Masked Singer"-Instagram-Seite und posteten dazu ein Bild des extravaganten Kostüms. Direkt sticht ins Auge: Dieses Stinktier sieht ganz schön edel aus! Das Tierchen trägt sein Kopfhaar schick zu Löckchen geformt. Dazu ist es ganz in schwarz gekleidet, rundet seinen Look aber mit einer weißen Schärpe mit silbernen Applikationen ab.

Die Fans schienen von dem Kostüm direkt begeistert zu sein. Mit "Wow! und "Sehr cool. Schöne Idee!" kommentierten sie den Beitrag auf Instagram. Welches von den bisher bekannten Kostümen gefällt euch am besten – der Mops, die Chili, der Hammerhai oder das Stinktier? Gebt eure Meinung unten ab!

Anzeige

© ProSieben/Benjamin Kis Der Mops aus "The Masked Singer"-Staffel fünf

Anzeige

© ProSieben/Benjamin Kis Die Chili aus "The Masked Singer"-Staffel fünf

Anzeige

ProSieben / Benjamin Kis "The Masked Singer"-Hammerhai

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de