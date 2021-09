Langsam, aber sicher steigt die Vorfreude auf die neue The Masked Singer-Staffel! Am 16. Oktober ist es endlich so weit: Zehn kostümierte Promis werden auf der Bühne wieder alles geben, um die Zuschauer von sich zu überzeugen. Wer rausfliegt, muss seine Identität preisgeben. Matthias Opdenhövel (51) wird die Show wie immer moderieren – und Ruth Moschner (45) und Rea Garvey (48) sitzen wieder im Rateteam. Doch welche verrückten Masken erwarten sie dieses Mal? Jetzt wurden nach dem Hammerhai vorab zwei weitere Kostüme enthüllt!

Der Sender ProSieben stellte in einer Pressemitteilung jetzt diese beiden Charaktere vor: In der kommenden "The Masked Singer"-Staffel werden die Chili und der Mops auftreten! Welcher Star darunter steckt, wird selbstverständlich noch nicht verraten. Dafür aber schon ein paar Details zu den neuen Figuren: "Die Chili ist immer on fire und will dem 'The Masked Singer'-Publikum richtig einheizen. Da bleibt keine Zeit zum Ausruhen, zumal der Aufbau der Maske es unmöglich macht, sich damit hinzusetzen", heißt es in der Bekanntmachung.

Und was hat der knuffige Vierbeiner so zu bieten? "Der Mops hat nicht nur riesige, treuherzige Hundeaugen, sondern ist auch ein echter Liebesbote, wenn auch etwas kurzsichtig. Weshalb die Zielsicherheit mitunter zu wünschen übrig lässt", verraten die Macher der Sendung. Welches der drei Kostüme gefällt euch am besten? Stimmt in unserer Umfrage ab!

ProSieben / Benjamin Kis "The Masked Singer"-Hammerhai

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Carolin Kebekus, Ruth Moschner und Rea Garvey bei "The Masked Singer" 2020

ProSieben/Willi Weber Sarah Lombardi als Skelett im "The Masked Singer"-Finale 2020

