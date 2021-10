Kanye West (44) hat große Pläne! Dass der US-amerikanische Rapper nicht nur als Musiker supererfolgreich ist, hat er in den vergangenen Jahren mehrfach unter Beweis gestellt: Der Ex von Kim Kardashian (40) löste nämlich auch mit seinem Modelabel Yeezy einen riesengroßen Hype aus. Musik und Mode sind dem Geschäftsmann aber offenbar noch nicht genug: Kanye will jetzt auch die Technik-Welt erobern!

Offiziellen Dokumenten zufolge, die TMZ vorliegen, soll der US-Musiker bereits die ersten Schritte der Unternehmensgründung in die Wege geleitet haben: Kanye habe nämlich jüngst einen Markenantrag eingereicht, um sich den Namen Donda für eine ganze Reihe von Technikprodukten zu sichern. Der "Hurricane"-Interpret plane demnach nicht nur kabellose Kopfhörer im Stil der beliebten Airpods von Apple auf den Markt zu bringen, sondern wolle auch eigene Tablets, Smartwatches und Co. verkaufen.

Dass Kanye der Name Donda sehr viel bedeutet, ist kein großes Geheimnis: Immerhin ist es der Vorname seiner 2007 verstorbenen Mutter Donda West. Der "Off The Grid"-Rapper zollt ihr aber nicht nur mit seinem geplanten Technik-Imperium Tribut – er benannte auch sein zehntes Studioalbum "Donda" nach ihr.

Getty Images Rapper Kanye West

Getty Images Kanye West, Rapper

Getty Images Kanye West mit seiner Mutter Donda West (†) bei den Grammy Awards 2006

