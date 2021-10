Große Neuigkeiten für alle Fans von Bushido (43)! Bereits Ende 2020 wurde bekannt, dass der Streamingdienst Amazon Prime eine Dokumentation über den Rapper herausbringen wird. In der sechsteiligen Serie soll der Musiker offen wie nie über sein Leben, seine Familie und die Karriere sprechen. Bisher war jedoch noch unbekannt, wann genau das Format erscheinen wird – jetzt steht der Starttermin fest!

In seiner Instagram-Story teilte der 43-Jährige am Mittwoch einen Trailer der Dokureihe. In dem Clip gibt der vierfache Vater unter anderem zu, dass er manches in seinem Leben bereue, während er beim Toben mit seinen Kids zu sehen ist. Gegen Ende verrät das Video dann, wann sich die Fans auf die Staffel freuen dürfen: Ab dem 26. November ist "Unzensiert: Bushidos Wahrheit" abrufbar. "Ich bin stolz und kann es kaum abwarten", meinte der gebürtige Bonner zu dem Teaser.

Doch der Dokustart ist lange nicht der einzige wichtige Termin, der bald für Bushido ansteht: Seine Frau Anna-Maria Ferchichi (39) erwartet aktuell Drillinge, die schon bald das Licht der Welt erblicken dürften. Für den Familienvater ein echtes "Wunder der Natur", wie er erst kürzlich schwärmte.

Anzeige

ActionPress Bushido, Rapper

Anzeige

Revierfoto / ActionPress Bushido im Mai 2018

Anzeige

ActionPress Anna-Maria Ferchichi und Bushido

Anzeige



