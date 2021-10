Seltener Pärchen-Content von Melissa (26) Damilia und Leander Sacher (23)! Obwohl die Liebesgeschichte der Influencerin und des Studenten im TV bei Die Bachelorette begann, geben sie ihren Fans nur selten Einblicke in ihre Beziehung. Da sie so wenig von ihrem Leben als Paar preisgeben, kamen in der Vergangenheit immer wieder Trennungsgerüchte auf. Doch Melissa und Leander sind nach wie vor glücklich miteinander. Über Melissas 26. Geburtstag sind sie sogar gemeinsam nach Paris gereist – und teilten nun auch ein süßes Pärchenbild von ihrem Trip.

Auf Instagram veröffentlichte Leander ein Foto, auf dem er neben Melissa steht und ihre Hand hält. Beide lächeln leicht in die Kamera. "Wir erkunden Stück für Stück Paris und feiern heute Melissas Geburtstag", verriet der 23-Jährige in der Bildunterschrift und fügte hinzu, dass sie am Abend noch gemeinsam etwas essen gehen wollen. Auch seine Liebste teilte anlässlich ihres Ehrentags ein Foto – allerdings ohne ihn – und schrieb: "Auf in ein weiteres tolles Jahr." Einen Tag zuvor hatte sie bereits ebenfalls ein Pärchenbild gepostet und es mit "Mein Schatz" kommentiert.

Dass die beiden Reality-TV-Stars ihren Fans plötzlich verhältnismäßig viele Einblicke in ihren gemeinsamen Alltag geben, hatte ein Großteil der Promiflash-Leser bereits vermutet. 71,6 Prozent der Teilnehmer einer Umfrage waren sich sicher, dass von den beiden mehr Pärchen-Content kommt, 28,4 Prozent hatten diesbezüglich jedoch Zweifel.

Instagram / melissadamilia Melissa Damilia an ihrem Geburtstag

Instagram / melissadamilia Leander Sacher und Melissa Damilia, Reality-TV-Teilnehmer

Instagram / melissadamilia Melissa Damilia und Leander Sacher

