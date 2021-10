Wie wär's mit einem Schröder Baby Nummer zwei? Die Influencerin Jessica Schröder (27) und ihr Mann Nik (32) schweben momentan im absoluten Familienglück. Nach ihrer Traumhochzeit im Jahr 2019 krönten die beiden ihre Liebe nämlich vor wenigen Wochen mit einer Tochter. Die kleine Hailey Emilia scheint der ganze Stolz der Turteltauben zu sein. Sind die zwei jetzt total im Babyfieber und wollen direkt weiteren Nachwuchs? Das sagt Jessi dazu!

In ihrer Instagram-Story sprach die Beauty nun über ihre weitere Familienplanung – und scheint nicht abgeneigt von der Idee zu sein. "Ich dachte, man ist erst so überfordert und denkt 'Nee, erst mal Zeit lassen.' Aber wenn es nach mir gehen würde – jetzt nicht sofort – aber ein zweites Kind ist nicht auszuschließen", erklärte Jessi und lächelte verschmitzt in die Linse. Die Anti-Baby-Pille werde sie vorerst nicht einnehmen.

"Also Hormone werde ich auf jeden Fall nicht nehmen. Das möchte ich während der Stillzeit nicht. Deshalb mal schauen, wann Baby Nummer zwei kommt", hieß es weiter. Auch der frischgebackene Papa Nik äußerte sich bereits dazu und betonte: "Natürlich haben wir darüber gesprochen, wie es denn jetzt mit der Verhütung weitergeht, ob wir überhaupt verhüten oder nicht." Die Entscheidung liege aber hauptsächlich bei Jessi.

Instagram / nik_schroeder Jessi und Nik Schröder mit ihrer Tochter und ihren Hunden

Instagram / jessicooper Jessica Schröder mit ihrer Tochter Hailey Emilia

Instagram / nik_schroeder Jessi und Nik Schröder nach der Geburt ihrer Tochter Hailey

