Marco Cerullo (32) und Christina Graß (33) wagen den nächsten Schritt – schon wieder! Die beiden TV-Sternchen lernten sich 2019 bei Bachelor in Paradise kennen und lieben. Dann passierte alles Schlag auf Schlag: Nach ihrer TV-Verlobung Ende 2020 zogen sie auch schon zusammen, trennten sich jedoch kurze Zeit später. Dann fanden sie erneut zueinander – beschlossen aber, erst mal keine gemeinsame Wohnung zu beziehen. Jetzt sind die Turteltauben offenbar wieder bereit für ein Liebesnest: Marco zieht nämlich zu seiner Christina!

Das offenbarte der Ex-Dschungelcamp-Kandidat nun megaglücklich in seiner Instagram-Story. "Wie angekündigt, kommen jetzt die guten News. Ich habe meine Wohnung gekündigt, wir werden diese Wohnung jetzt zusammen beziehen", strahlte Marco in die Kamera, während er neben Christina saß. Letztere erlaubte sich daraufhin einen Seitenhieb gegen ihren Liebsten: "Ob ich mir das gut überlegt habe – ich weiß es nicht." Doch damit nicht genug: Das Paar sucht sogar schon nach einem Haus zusammen!

"Wir haben uns auch schon mehrere angeschaut, aber irgendwie war noch nicht das Passende dabei. Es war entweder zu groß, zu klein oder zu teuer", erzählte Marco seinen Followern. Doch Christina und ihr Verlobter geben die Suche nicht auf. Demnächst stehen weitere Besichtigungen an.

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo mit seiner Christina

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo und Christina Graß im Juli 2020

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo

